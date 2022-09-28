Минобороны России открыло «горячую линию» для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизацииВ Мурманской области утверждён порядок оказания мер поддержки семьям мобилизованных северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.09.22 18:00

Эксперт «SuperJob» рассказала, что делать мурманчанам, чтобы найти работу быстро

Далеко не каждый из нас может позволить себе месяц за месяцем искать работу мечты. Бывают в жизни ситуации, когда трудоустроиться надо как можно быстрее. Как действовать, чтобы сократить время поисков работы, расскажет эксперт по рынку труда Наталья Ильченко, глава пресс-службы «Superjob».

Указывайте зарплатные ожидания

Обязательно укажите зарплатные ожидания: резюме с зарплатой «по договоренности» работодатели просматривают значительно реже тех, чьи владельцы уровень желаемого вознаграждения все-таки указали. А если ваш опыт пока невелик, то к цифре отнеситесь особенно критически: зарплату с большим количеством нулей платят профессионалам, прошедшим серьезный отбор (несколько собеседований, тестовые задания и т. д.). На этот отбор требуется время, а как раз его-то у вас нет. Так что, если опыта нет, здраво оцените своё образование и навыки, сопоставьте все это со средней зарплатой специалиста вашего уровня (наши обзоры зарплат вам в этом помогут) и уменьшите сумму на 10—15%. Но не переусердствуйте, не нужно заставлять рекрутера сомневаться в вашем профессионализме.

Снижайте запросы

Подумайте, от каких запросов вы готовы отказаться для скорейшего трудоустройства. Да, это очень неприятный совет, но он работает. Действительно ли вы не видите своего будущего нигде, кроме международных компаний? Точно ли вы не можете представить будущей работы без ДМС или других «плюшек» компенсационного пакета? Уверены, что не готовы тратить на дорогу на работу лишние 15—20 минут? Решите, от чего вы можете отказаться, а что для вас принципиально, и пересмотрите свое резюме. Чем меньше ограничений, тем больше предложений вы получите, а именно это очень важно в случае, если работа нужна немедленно.

Расширяйте круг поисков

Даже если вы обладаете узкой специализацией, стоит подумать о том, чтобы рассматривать предложения смежных отраслей. Кто знает, какие предложения готовы вам сделать работодатели? Так дайте им шанс!

«Готов приступить прямо завтра... даже сегодня!»

Ещё одна составляющая успеха быстрого трудоустройства — ваша готовность выйти на работу немедленно, прямо завтра. Сообщайте об этом на собеседованиях — в ряде случаев это может быть вашим конкурентным преимуществом. Бывает, что вакансию нужно закрыть срочно, а кандидаты все как один заняты: один заканчивает дела на прежнем месте, другой запланировал отпуск... Тем временем какой-то участок работы остается неприкрытым, компания теряет возможную прибыль и становится более сговорчивой.

Оцениваем своё резюме критически

Хотите найти работу быстро — ещё раз оцените своё резюме. Достаточно ли понятно рекрутеру, что вы профессиональны и адекватны? Достаточно ли наглядно представлен ваш опыт и достижения? Редактируйте резюме под каждую вакансию, на которую вы откликаетесь: старайтесь привлечь внимание к той части вашего опыта, которая может быть интересна именно этому работодателю. Подробнее о том, как описать свои достижения в резюме, читайте здесь.

Скачиваем мобильное приложение

Хорошие вакансии закрываются очень быстро. Чтобы быстрее конкурентов отправить своё резюме или оперативно ответить на приглашение работодателя, используйте мобильное приложение для поиска работы.

Работайте над поиском работы! Каждый день!

Это самый важный пункт. Ничто из выше названного не поможет, если вы не будете заниматься поиском работы тщательно и систематически. Каждое утро просматривайте новые объявления о вакансиях; отправляйте резюме в подходящие компании; уточняйте судьбу вашего резюме в тех компаниях, которые не ответили на ваши письма; в случае отказа после собеседования, просите у рекрутеров совет, что вам нужно сделать, чтобы в следующей компании добиться успеха. Не сидите сложа руки! Быстро находят работу только настойчивые соискатели!

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Экстремальный фотограф». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 27 копеек, а доллар вырос на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика