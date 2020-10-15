Эксперт заявил об уменьшении толщины льдов в Арктике в два раза и увеличении средней температуры зимой

Толщина льдов в Арктике уменьшилась в два раза за последние 40 лет, при этом значительно повысилась зимняя температура. Такие данные были зафиксированы международной экспедицией «Mosaic», направленной на исследование климатической системы в Центральной Арктике, сообщили 14 октября в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в Санкт-Петербурге, специалисты которого принимали участие в экспедиции.

Ранее в пресс-службе ААНИИ сообщили, что ледокол «Поларштерн», на котором находился экипаж международной экспедиции «Mosaic», успешно завершил годовую программу исследований вблизи Северного полюса и 12 октября прибыл в германский порт Бремерхафен.

«Мы стали свидетелями, как уменьшилось количество арктического льда. Толщина льда в Арктике теперь вдвое меньше, чем 40 лет назад, а зимние температуры на десять градусов выше, чем те, которые описывал Фритьоф Нансен», - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции Маркуса Рекса, профессора Института Альфреда Вегенера, сотрудника Центра полярных и морских исследований (AWI) имени Гельмгольца (Германия).

По его словам, собранные в экспедиции «Mosaic» данные могут использоваться человечеством для принятия фундаментальных и неотложных политических решений по защите климата.

Капитан ледокола «Поларштерн» Томас Вундерлих также отметил, что количество участков с тонким льдом значительно возросло. «По пути на север я был особенно впечатлён, увидев, сколько участков открытой воды и легкопроходимых льдов мы встретили даже у Северного полюса. Мы ни разу не застряли и смогли пройти по маршруту на север Гренландии, а раньше этот район был известен своими массивными, практически непроходимыми морскими льдами», - приводит его слова пресс-служба ААНИИ.