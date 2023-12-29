Экспертный совет рассмотрел актуальные вопросы профилактики опасных общественных явлений в нашем регионе

Вчера состоялось очередное заседание экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма при антитеррористической комиссии в Мурманской области. Заместитель министра информационной политики Мурманской области - председатель экспертного совета Елена Мальцева проинформировала о работе, проводимой министерством в сфере противодействия идеям терроризма и экстремизма в 2023 году.

Так, в рамках государственной программы «Государственное управление и гражданское общество» организован конкурс грантов в форме субсидий из областного бюджета средствам массовой информации Мурманской области на реализацию медиапроектов. В рамках конкурса в числе прочих были объявлены следующие тематические направления: «Героические поступки земляков, проявивших мужество в борьбе с терроризмом» и «Профилактика экстремизма в молодежной среде». В данных тематических направлениях с интересными, многогранными проектами выиграли телекомпания «Арктик-ТВ» и «Большое радио».

«Тематические направления, связанные с профилактикой терроризма и экстремизма, по праву считаются одними из самых сложных для создания медиапроектов. Спасибо коллегам из средств массовой информации и специальных ведомств за помощь в их создании. В будущем году работа по профилактике этих опасных общественных явлений региональным министерством информационной политики будет продолжена», – отметила Елена Мальцева.

Активная работа по профилактике идей терроризма и экстремизма ведётся и в социальных сетях. В сообществах «Мурманский оперштаб» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Телеграм» на постоянной основе публикуются материалы антитеррористической направленности, в том числе имеющие актуальную специфику. Во взаимодействии с Министерством региональной безопасности Мурманской области разработаны публикации, предостерегающие граждан России от действий зарубежных провокаторов, которые подстрекают к совершению деструктивных действий – поджогам военкоматов, повреждений объектов железнодорожной и иной инфраструктуры.

В средствах массовой информации региона постоянно освещаются мероприятия антитеррористической направленности, в том числе заседания Антитеррористической комиссии в Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на заседании экспертного совета также заслушали доклад «О функционировании Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» его руководителя Майи Панкратовой.

В рамках заседания выработан предварительный план работы экспертного совета в 2024 году.

Фото: https://gov-murman.ru