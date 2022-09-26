Эксперты Арктической лаборатории туризма и специалисты Кандалакшского заповедника разработали дорожную карту развития экотуризма

Участники Арктической лаборатории туризма обсудили планы развития экологического туризма на примере Кандалакшского заповедника. Они посетили Кандалакшский район и проверили качество реализованных там проектов в сфере туризма.

Специалисты оценили возможности предприятий общественного питания – кафе «Гринвич» и придорожного сервиса кафе «Кедра», открытие которого состоялось в апреле 2022 года в рамках полученной в 2020 году субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма.

На суд экспертов была представлена экологическая тропа «Лувеньгский берег» в селе Лувеньга. Специалисты изучили её информационную оснащенность и уровень сложности маршрутов.

Кроме того, на площадке музея Кандалакшского заповедника состоялась форсайт-сессия «Экологический туризм в Мурманской области», в ходе которой участники обсудили варианты вовлечения заповедника в развитие экотуризма и природно-познавательные программы в условиях строгого заповедного режима.

В результате было проработано 4 возможных сценария в различных условиях и предложен план необходимых действий.

«Главный результат сессии – это знакомство и работа за одним столом природоохранников, власти, бизнеса и представителей местного сообщества. Заповедник заинтересован в совместной работе и серьезно настроен на поиск вариантов сотрудничества. И сегодня мы начали эту работу», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«Заповедник хочет быть полезным городу, области, а также туристическому бизнесу», – отметил в приветственном слове и.о. директора Кандалакшского заповедника Виктор Петров.

Методическое сопровождение форсайт-сессии обеспечили учёные Кольского научного центра.

Как сообщает региональный комитет по туризму,Мероприятие было организовано комитетом по туризму Мурманской области, региональным Центром кластерного развития, Кандалакшским заповедником при поддержке Кольского научного центра Российской академии наук и Туристского информационного центра.

Фото: https://gov-murman.ru