Эксперты Арктической лаборатории туризма оценили гостеприимство Мончегорска

При поддержке АНО «Агентства развития Мончегорска» стартовала серия экспертных выездов в Мончегорск с целью знакомства с инфраструктурой туризма и гостеприимства города.

Состоялся первый выезд представителей комитета по туризму, туристского информационного центра, региональных туроператоров и сообщества аттестованных гидов Мурманской области, которые смогли оценить туристический потенциал города Мончегорск, познакомиться и обменяться информацией с представителями местного бизнеса.

В ходе мероприятия эксперты совершили обзорную экскурсию, во время которой познакомились с основными объектами показа, в музее истории города эксперты познакомились с историей становления и развития Мончегорска, в музее цветного камня им. В.Н. Дава, познакомились с коллекцией минералов и горных пород, применяемых в ювелирном деле и декоративно-художественных промыслах. Во время поездки была предоставлена возможность оценить уровень комфорта и вместительность коллективных средств размещения и общественного питания.

Заключительным этапом выезда стала рабочая встреча с туристическим бизнесом на площадке Агентства развития города Мончегорск, где состоялся обмен мнениями представителей турбизнеса, а также был проведен анализ конкурентоспособности туристического потенциала города Мончегорск.

«Мы много работаем над туристической привлекательностью города и понимаем, что на сегодняшний день Мончегорск готов к приему гостей из Мурманской области и других регионов страны, поэтому пригласили экспертов для оценки нашей совместной работы с представителями бизнеса и культурно-досуговой сферы Мончегорска. Региональные туроператоры и гиды смогли оценить клиентоориентированность и качество сервиса коллективных средств размещения, арктическую кухню, гостеприимство учреждений культуры и досуга. Арктическая лаборатория туризма всегда готовит подробную и объективную оценку, которая очень важна для нашей дальнейшей работы по совершенствованию бизнеса», – отметила заместитель директора – руководитель направления «Туризм» АНО «Агентства развития Мончегорска» Дарья Яркова.

В ближайшее время планируется ещё несколько экспертных выездов, во время которых эксперты смогут познакомиться с природными объектами Мончегорска и объектами, предоставляющими возможность для занятия активными видами туризма.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Арктическая лаборатория туризма – универсальный инструмент развития туризма в регионе. В рамках экспертных выездов проводится апробация и экспертиза существующих маршрутов и туристических объектов, разрабатываются новые туристические продукты, повышается квалификация представителей туристического бизнеса и формируются эффективные партнерские сети.

Фото: https://gov-murman.ru