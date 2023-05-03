Эксперты Арктической лаборатории туризма оценили потенциал парка активного отдыха «Северное Сияние»

Представители региональной индустрии туризма и гостеприимства и специалисты комитета по туризму Мурманской области оценили туристские предложения парка активного отдыха «Северное Сияние».

Парк активного отдыха «Северное Сияние» расположен в Кольском районе на повороте с Ленинградского шоссе на 1378 км в сторону озера Кильдинское.

Программа началась со знакомства с питомцами парка – собаками хаски. Хаски-трекинг летом и катание в собачьих упряжках зимой – одно из популярных направлений парка отдыха.

Далее эксперты проследовали в загон с оленями. Для туристов предусмотрена возможность покормить и пофотографировать животных, а также покататься в оленьей упряжке. В этом году запускается программа летних катаний.

Затем эксперты оценили традиционное северное многоборье и послушали о жизни и обычаях коренных народов севера в чуме.

После этнической части сотрудники «Северного Сияния» продемонстрировали один из разработанных ими маршрутов от парка до церкви Сергия Радонежского на озере Кильдинском. Этот путь можно преодолеть на снегоходах или на квадроциклах в зависимости от времени года. Эксперты отметили бережное отношение организаторов к северной природе – маршрут проходит по грунтовой дороге, а передвижение по водоохранной зоне озера осуществляется пешком и по деревянным настилам.

«Парк активного отдыха «Северное Сияние» предлагает широкий спектр услуг. Туристы могут отправиться в настоящее путешествие и увидеть интересные локации, что особенно актуально в год активного и приключенческого туризма. Этническая программа наполнена интерактивом и подойдет тем, кто хочет прикоснуться к культуре коренных народов севера», – отметила заместитель председателя комитета по туризму Ирина Булыгина.

Как сообщает комитет по туризму, проект «Арктическая лаборатория туризма» предполагает серию экспертных выездов с акцентом на апробацию программ в сфере активного туризма, которые пройдут в Кольском Заполярье в 2023 году в рамках объявленного Года активного туризма.

Фото: https://gov-murman.ru