Эксперты Арктической лаборатории туризма оценили сплавы на катамаранах по рекам Мурманской области

В рамках очередного выезда эксперты Арктической лаборатории туризма Мурманской области апробировали одну из самых востребованных программ регионального туроператора ООО «Дыхание Севера» в области водного туризма – сплавы на катамаранах по рекам Кица и Кола.

В число экспертов выездного мероприятия вошли представители комитета по туризму Мурманской области, Туристского информационного центра, региональные туроператоры и аттестованные гиды (экскурсоводы).

«В этом году запрос у прибывающих туристов на активный и приключенческий туризм растёт. Благодаря работе Арктической лаборатории туризма операторы программ могут вместе с профильным сообществом доработать свои предложения, чтобы они становились ещё более комфортными для туристов, в том числе с учётом вопросов безопасности», – отметила Анастасия Иванова, генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».

Напомним, основная цель проекта – апробация новых туристических объектов, программ, маршрутов, в целях выявления возможных слабых мест, подготовки рекомендаций по доработке, их интеграции в региональный турпродукт и последующего продвижения.

Узнать о местах и вариантах отдыха можно на туристическом портале Мурманской области или в социальных сетях murmansk.travel.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Арктическая лаборатория туризма – универсальный инструмент развития туризма в регионе. В рамках экспертных выездов проводится апробация и экспертиза существующих маршрутов и туристических объектов, разрабатываются новые туристические продукты, повышается квалификация представителей туристического бизнеса и формируются эффективные партнёрские сети.

Фото: https://gov-murman.ru