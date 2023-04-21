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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 13:30

Эксперты Арктической лаборатории туризма высоко оценили экскурсионные предложения «Тундра парка» и хаски парка в Мурманской области

Состоялся очередной выезд Арктической лаборатории туризма. Эксперты посетили «Тундра парк» и «Хаски камп» недалеко от Мурманска. Оба объекта получили государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и плана «На Севере – жить».

Напомним, основная цель проекта – апробация турпродуктов в Мурманской области, продвижение туристических объектов, маршрутов и программ в сфере активного туризма.

В число экспертов вошли представители комитета по туризму Мурманской области, Туристского информационного центра, региональные туроператоры.

«Тундра парк» расположен в двадцати километрах от Мурманска по Серебрянскому шоссе. Эксперты протестировали прогулку на снегоступах на гору Лисья в сопровождении профессиональных инструкторов-проводников туроператора «Дыхание Севера». Точка старта маршрута – площадка перед рестораном, расположенным на объекте. Прогулка подходит для туристов разных возрастных групп и уровня подготовки и позволяет безопасно попробовать новый вид активности. На вершине горы Лисья гости могут отдохнуть и согреться после подъема в уютной беседке, сооруженной специально для этой цели. После привала туристы могут отправиться дальше в тундру к таинственным сейдам.

Благодаря финансовой поддержке от государства, предприятие смогло реализовать проект по созданию горячего цеха. Теперь гости могут насладиться сытным обедом после активного отдыха. Двери ресторана также открыты для тех, кто приедет только для того, чтобы отведать местной кухни.

Далее эксперты отправились в парк «Хаски камп». Объект расположен на четвертом километре Серебрянского шоссе, в 10 минутах езды от Мурманска. На компактной территории туробъекта расположился гостевой дом, на заднем дворе которого – вольеры с собаками породы хаски. Посетителям предлагают широкий спектр активностей во взаимодействии с животными: катание в нартах, совместный с хаски бег на лыжах (скиджоринг), хаски-трекинг и многое другое.

Благодаря государственной поддержке владельцы парка обзавелись парком новых снегоходов, что расширило спектр предлагаемых услуг, а также закупили спортивное снаряжение для клиентов. 

На территориях обоих объектов установлены красные информационные таблички с QR-кодом, по которому можно перейти на портал «Наш Север» и стать участником программы лояльности. За активное использование портала копятся баллы, которые можно обменять на призы.

«Этой отметкой мы даём возможность гостям узнавать о том, что проект поддержан региональным правительством, рекомендован нами, потому что все предприниматели, которые получают поддержку, проходят большой конкурсный отбор, и не так много объектов получают отметку. Мы считаем, что это в том числе знак качества», – отметил председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Арктическая лаборатория туризма – универсальный инструмент развития туризма в регионе. В рамках экспертных выездов проводится апробация и экспертиза существующих маршрутов и туристических объектов, разрабатываются новые туристические продукты, повышается квалификация представителей туристического бизнеса и формируются эффективные партнерские сети.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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