На базе Мурманской государственной областной научной библиотеки прошла встреча с участниками городского «Клуба старшего поколения» на тему «Как умно управлять своими деньгами и сохранять их от кибермошенников».

Комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам администрации города Мурманска совместно с отделением Банка России по Мурманской области была подготовлена специальная программа. Участникам показали информационные ролики, плакаты и листовки.

Эксперты Банка России помогли пенсионерам разобраться в уловках финансовых мошенников и рассказали об основных признаках, на которые нужно обращать внимание.

Как сообщает администрация города Мурманска, пенсионеры, которые освоят финансовую грамотность, получат целый ряд преимуществ. Они будут управлять своими доходами и расходами легко и эффективно, а также сохранят и даже смогут увеличить свои накопления.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26690&page=1