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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.21 13:30

Эксперты изучили инвестиционные возможности Мончегорска в сфере туризма

Корпорация развития Мурманской области и региональный комитет по туризму приняли участие в стратегической сессии по развитию инвестиционного потенциала Мончегорска в сфере туризма. Встреча состоялась по итогам информационного тура для федеральных экспертов, организованного Агентством развития Мончегорска.

Город металлургов посетили специалисты, представляющие важнейшие организации России в области туризма, спорта, гастрономии, организации мероприятий, создания необычных мест проживания. Среди них - проекты и издания: Арктический триатлон «ARCTIC EPIC TRI», маркированные маршруты России «RuTrail», Ассоциация глэмпингов России, «National Geographic Traveler», фестиваль «Архстояние». Несколько дней участники тура изучали туристический потенциал самых популярных локаций Мончегорска, среди которых - Лапландский заповедник и побережье озера Имандра, горы Лопарьстан и Ниттис.

В завершение тура, в ходе стратегической сессии по развитию турпотенциала Мончегорска эксперты предложили варианты инвестпроектов, которые могут стать точками притяжения туристов. Например, участники инфотура предложили создать заполярную «виа феррата» - экстремальную горную тропу, а также продумать маршруты для промышленного туризма, проекты по развитию яхтинга на Имандре. Агентство развития Мончегорска представило дорожную карту проектов, которые планируют создать в городе, а также ключевые показатели на ближайшие несколько лет. В стратсессии принял участие первый заместитель генерального директора Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

«Мончегорск намерен развивать туризм, городскую среду, стимулировать предпринимательскую активность, и у города есть весь необходимый потенциал. Отдельно стоит отметить налоговые и административные преференции Арктической зоны РФ, с помощью которых можно более эффективно раскрыть потенциал города», - отметил глава Корпорации развития.

Комментируя итоги стратсессии, председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев подчеркнул, что Мончегорск - один из тех муниципалитетов, что ведут качественную системную работу по определению своего места на туристской карте региона.

«Внешний взгляд федеральных профессионалов туристской отрасли очень важен, он позволяет не только помочь муниципалитету сформулировать стратегические цели, но и определить ключевые, отличительные магниты притяжения конкретного города, областного центра и сформировать то самое уникальное торговое предложение, которое будет отличать муниципалитет от соседей и в то же время формировать яркую палитру впечатлений у туриста, путешествующего по Мурманской области», – сказал Александр Елисеев.

Организаторы высоко оценили результаты проведенного информационного тура и выразили уверенность, что воплощение задуманных планов начнется уже в ближайшее время, сообщает Корпорация развития Мурманской области.

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