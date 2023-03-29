Эксперты Кольской атомной станции и ВАО АЭС обменялись передовым опытом в области работы оперативного персонала

На Кольской АЭС завершилась миссия поддержки по теме «Применение базовых принципов работы операторов» с участием экспертов Всемирной Ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС).

В 2021 году эксперты уже изучали специфику работы оперативного персонала на блочном щите управления (БЩУ), а в марте текущего года на протяжении четырёх дней они делились передовым опытом в области подготовки персонала БЩУ и применения базовых принципов работы операторов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в состав команды миссии поддержки под руководством советника Московского центра ВАО АЭС Олега Семененко вошли эксперты Нововоронежской, Смоленской, Ростовской и Ленинградской АЭС.

«Миссия поддержки – это обмен передовым опытом, мнениями. Эксперты подготовили рекомендации, которые станут основой будущих улучшений в работе оперативного персонала. Они отметили положительный опыт использования электронной системы журналов инструктажей, оценили высокий уровень информационной поддержки, открытость и налаженную обратную связь между руководителями и персоналом», – рассказал представитель ВАО АЭС на Кольской АЭС Сергей Кузин.

Отметим, Кольская АЭС – главный производитель электроэнергии в Арктическом регионе. В 2022 году станция в шестой раз была признана лучшей атомной станцией России по культуре безопасности.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.