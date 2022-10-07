Эксперты лаборатории «Мурманскавтодора» провели урок для студентов МГТУ

Студенты первого курса Института арктических технологий Мурманского государственного технического университета посетили дорожно-строительную лабораторию «Мурманскавтодора».

Мероприятие было организовано в рамках ознакомительной практики и реализации учебного процесса по направлению подготовки бакалавриата «Строительство».

Современная дорожная лаборатория выполняет постоянный контроль за качеством строящихся дорог, выявляет необходимость ремонтных работ, определяет соответствие состава всех слоев дорожной одежды установленным нормам. Экспертизы проводятся на каждом этапе строительства дорог Мурманской области.

Во время экскурсии студенты ознакомились с возможностями лабораторного оборудования.

Сотрудничество регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства и его подведомственного учреждения с вузом позволило значительно расширить спектр профессиональных компетенций строителей-дорожников, внедрив в учебный процесс ещё большее количество практических занятий на базе предприятий дорожного строительства региона.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2020 году студенты приступили к обучению по новому востребованному направлению подготовки в МГТУ. Введение современной образовательной программы проводится с участием правительства Мурманской области и Российского университета транспорта (МИИТ).

Фото: https://gov-murman.ru