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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.23 14:00

Эксперты МАГУ обсудили проекты развития современной архитектуры и дизайна в городах Арктики

Проректор по учебной работе МАГУ Татьяна Ашутова и доцент кафедры сервиса и туризма МАГУ Зоя Желнина приняли участие в работе семинара «Будущее арктической архитектуры» в Салехарде.

Мероприятие проводилось в рамках работы научно-образовательного консорциума «Будущее арктической архитектуры и динамика климата», созданного по инициативе МАГУ и Московского архитектурного института в 2020 году для сохранения архитектурного наследия Арктического региона и развития городской среды и объектов инфраструктуры Арктики.

Проректор МАГУ и председатель консорциума Татьяна Ашутова и главный архитектор Салехарда Александр Панфилов, открывая семинар, отметили, что число членов консорциума с момента его создания выросло почти в два раза. Тринадцать крупных организаций объединили усилия для качественных исследований и разработки проектов по развитию Российской Арктики. К обсуждению идей развития Салехарда привлекались не только педагоги и эксперты отрасли, но и студенты-архитекторы.

Представители МАГУ выступили на семинаре с докладом «Взаимовлияние креативной среды города и туризма на примере арктических территорий».

«Не секрет, что креативные индустрии напрямую влияют на развитие туризма. Они отвечают запросам клиентов на услуги в сфере досуга и рекреации, а в туристском бизнесе создают конкурентоспособность для возникновения и продвижения уникального туристского продукта. В целом креативные индустрии инициируют комфортную среду и новые точки притяжения: арт-объекты, места отдыха», – отметили они.

В практической части семинара участники обсудили особенности арктической архитектуры и городского благоустройства, связанные с природно-климатическими условиями северных широт, изучили площадки для дипломного проектирования и оценили проектные предложения студентов университетов – членов консорциума по развитию жилой и общественной инфраструктуры Салехарда.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ранее в рамках работы консорциума Мурманский арктический государственный университет совместно с Арктическим государственным институтом культуры в Якутске запланировали открытие сетевой магистратуры по урбанистике и дизайну архитектурной среды в Арктике.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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