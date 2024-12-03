4 декабря проведут проверку систем оповещения населенияКаждый второй россиянин мечтает о 4-дневке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.12.24 15:00

Эксперты МВД и Банка России рассказали северянам, как противостоять мошенникам

В последнее время в Мурманской области участились случаи мошенничества. По данным правоохранителей в этом году в регионе совершено уже свыше трёх тысяч таких преступлений. Злоумышленники под различными предлогами звонят северянам, выманивают у них персональную информацию и в итоге опустошают их счета.

В официальной группе правительства Мурманской области при участии Центра управления регионом состоялся прямой эфир, в котором эксперты из Банка России и регионального УМВД рассказали о наиболее распространенных схемах аферистов и дали советы по безопасному поведению.

«Телефонное мошенничество остаётся одним из основных способов хищений – на него приходится большая часть мошеннических атак. Счёт пострадавших только в Мурманской области идёт на сотни. Чтобы похитить деньги у людей, аферисты используют в том числе из открытых источников персонифицированные сценарии обмана, которые придают максимальную реалистичность их действиям. В результате во время телефонного разговора мошенникам нередко удаётся втереться в доверие к гражданам. И те в конечном итоге переводят свои сбережения, а иногда даже кредитные деньги псевдо-сотрудникам служб безопасности банков, полиции, госорганизаций», – рассказал старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области Иван Муковня.

В первом полугодии этого года банки отразили порядка 30 млн атак киберпреступников на счета россиян (в 3 раза больше, чем год назад), предотвратив хищение 4,3 триллиона рублей. Тем не менее ситуация остаётся сложной. Злоумышленники, используя методы социальной инженерии, совершенствуют схемы обмана, активно используют актуальную новостную повестку. Например, создают сайты-двойники интернет-магазинов в период праздничных распродаж, выдают себя за курьеров службы доставки цветов и за инкассаторов, которые отвезут деньги в другой банк и положат их на «безопасный счет».

«С каждым годом злоумышленники становятся всё более изобретательными и изощренными. Они умело играют на человеческой психологии – торопят, пугают, создают чувство паники. Не поддавайтесь давлению. Когда речь идёт о звонках или сообщениях от кого бы то ни было – если что-то смущает или речь зашла о деньгах, лучше сразу прервать разговор и самостоятельно связаться с человеком или с организацией, от имени которых вам позвонили или написали. Важно не действовать на эмоциях, ведь именно на это и рассчитывают мошенники. Главной защитой от них остаётся бдительность», – советует Иван Панковец, заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, запись прямого эфира доступна в социальной группе правительства Мурманской области по ссылке.

Подробное описание мошеннических схем и алгоритмы защиты от них – на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Не время для «красных флагов»: итоги 2024 года на рынке труда – «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕ
-

Последние комментарии

Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Комментарий к новости:Анна Гришко, Татьяна Пучкова и Кермен Музраева: о «Первом бале» с симфоническим оркестром
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель заставить работать в новогодние праздники? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:00«Тонкие материи». Художественный сериал, 6 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Эксперты МВД и Банка России рассказали северянам, как противостоять мошенникам-PRO Валюту (16+)Курс доллара потерял почти 99 копеек, евро снизился на 78 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Управляющие компании Мурманской области хотят обязать отчитываться об уборке тротуаров, лестниц и дворов в СМУТ-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика