Эксперты МВД и Банка России рассказали северянам, как противостоять мошенникам

В последнее время в Мурманской области участились случаи мошенничества. По данным правоохранителей в этом году в регионе совершено уже свыше трёх тысяч таких преступлений. Злоумышленники под различными предлогами звонят северянам, выманивают у них персональную информацию и в итоге опустошают их счета.

В официальной группе правительства Мурманской области при участии Центра управления регионом состоялся прямой эфир, в котором эксперты из Банка России и регионального УМВД рассказали о наиболее распространенных схемах аферистов и дали советы по безопасному поведению.

«Телефонное мошенничество остаётся одним из основных способов хищений – на него приходится большая часть мошеннических атак. Счёт пострадавших только в Мурманской области идёт на сотни. Чтобы похитить деньги у людей, аферисты используют в том числе из открытых источников персонифицированные сценарии обмана, которые придают максимальную реалистичность их действиям. В результате во время телефонного разговора мошенникам нередко удаётся втереться в доверие к гражданам. И те в конечном итоге переводят свои сбережения, а иногда даже кредитные деньги псевдо-сотрудникам служб безопасности банков, полиции, госорганизаций», – рассказал старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области Иван Муковня.

В первом полугодии этого года банки отразили порядка 30 млн атак киберпреступников на счета россиян (в 3 раза больше, чем год назад), предотвратив хищение 4,3 триллиона рублей. Тем не менее ситуация остаётся сложной. Злоумышленники, используя методы социальной инженерии, совершенствуют схемы обмана, активно используют актуальную новостную повестку. Например, создают сайты-двойники интернет-магазинов в период праздничных распродаж, выдают себя за курьеров службы доставки цветов и за инкассаторов, которые отвезут деньги в другой банк и положат их на «безопасный счет».

«С каждым годом злоумышленники становятся всё более изобретательными и изощренными. Они умело играют на человеческой психологии – торопят, пугают, создают чувство паники. Не поддавайтесь давлению. Когда речь идёт о звонках или сообщениях от кого бы то ни было – если что-то смущает или речь зашла о деньгах, лучше сразу прервать разговор и самостоятельно связаться с человеком или с организацией, от имени которых вам позвонили или написали. Важно не действовать на эмоциях, ведь именно на это и рассчитывают мошенники. Главной защитой от них остаётся бдительность», – советует Иван Панковец, заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, запись прямого эфира доступна в социальной группе правительства Мурманской области по ссылке.

Подробное описание мошеннических схем и алгоритмы защиты от них – на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам».