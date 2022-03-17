Эксперты о «Новом Мурманске»: Сейчас лучшее время для инвестиций

В завершающие недели работы выставки «ЭКСПО-2020» в павильоне России конференция «Russia: Urban Development» в Дубае собрала ведущих экспертов по инвестициям в области развития городской инфраструктуры. Ее участники обсудили перспективы проекта «Новый Мурманск», направленного на создание уникального городского пространства в столице Арктики.

Участники сессии «Инвестиции и развитие: комфортный город как драйвер экономики» в рамках «Russia: Urban Development» в Дубае обсудили, как городская среда оказывает комплексное влияние на экономику, затрагивая такие сферы, как строительство, девелопмент, технологии. В дискуссии онлайн и офлайн приняли участие руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова, руководитель центра городской экономики «Стрелка» Елена Короткова, основатель фонда коллективных инвестиций «РЕНТАВЕД» Руслан Сухий, заместитель генерального директора по развитию «Русатом Инфраструктурные решения» Госкорпорации «Росатом» Алексей Голубев и другие эксперты. Центральной темой обсуждения стал тезис, что благоприятная городская среда формирует условия для счастливой жизни. Из таких городов не хочется уезжать, появляются факторы, влияющие на развитие профессиональных и творческих качеств человека, что является важнейшим ресурсом в современном мире.

В качестве примера инвестпроекта, направленного на создание «городов будущего» экспертам представили «Новый Мурманск». Планируется, что проект редевелопмента недействующей территории судоремонтного завода в Мурманске в современное городское пространство задаст новое направление в развитии арктических городов, привлечет туристов и позволит проводить в российской Арктике деловые мероприятия международного уровня.

«Арктика – непростая территория, здесь любое строительство затруднено и привлекать инвестиции приходится с двойным усердием. Как следствие, облик арктических городов трудно назвать приближенным к «образу будущего». При этом в Арктике живет порядка 4 млн человек и более половины из них в России, - рассказала Светлана Панфилова, - Мурманск является самым большим городом за полярным кругом в мире, это важнейший транспортный узел. Поэтому неслучайно мы хотим создать качественную городскую среду в Арктике именно здесь. Ключевым таким пространством станет «Новый Мурманск». Он станет визитной карточкой современной российской Арктики, узнаваемой во всем мире».

Важным триггером для инвесторов служит тот факт, что проект инициирован региональным правительством и поддержан на федеральном уровне Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и госкорпорацией «ВЭБ. РФ». Отвечая на вопросы коллег, Светлана Панфилова отметила, что наряду с российскими инвесторами иностранные партнеры могут принять участие в реализации проекта. А одним из перспективных инвестлотов является конгресс-центр. Событийная площадка сможет принимать от 50 мероприятий и форумов в год, в том числе международного уровня. Подобной инфраструктуры в российской Арктике на сегодняшний день нет.

«В локациях, где все ясно и понятно, обычно мало возможностей и не бывает высокой доходности. Поэтому в Мурманске открываются очень интересные возможности для инвестора. И сейчас, учитывая курс рубля, инвестиции в Россию становятся очень доступными. Сейчас лучшее время для инвестиций», - поделился мнением о перспективах проекта «Новый Мурманск» модератор сессии, основатель фонда коллективных инвестиций РЕНТАВЕД Руслан Сухий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, одна из самых больших выставок «ЭКСПО» проходит сейчас в Дубае, она завершится 31 марта. Тема Всемирной выставки – «Соединяя умы, создаем будущее». Организатор участия России в «Экспо-2020» - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор участия - АНО «Национальный Выставочный Оператор».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/443149/