Эксперты областного конкурса «Край героев» определили финалистов

За право побывать в Музее Победы в Москве – главном российском музее истории Великой Отечественной войны – будут бороться пять команд школьников из Мурманска, Полярного, Мончегорска и Умбы.

Напомним, в сентябре в Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса стартовал краеведческий конкурс. Участниками стали юные северяне, которые создали свои боевые листки, стилизованные под оформление документа времен Великой Отечественной войны. Из 33 заявок заполярных школьников жюри отобрало пять финалистов, которые встретятся 22 октября в Мурманском областном краеведческом музее. Финальным испытанием для ребят станет исторический квест, а команда-победитель получит главный приз – поездку в Москву.

Как сообщает региональное Министерство культуры, региональный краеведческий конкурс «Край героев» организован министерством культуры и министерством образования и науки в целях расширения знаний юных северян о героическом прошлом Кольского Заполярья. Координатором мероприятия выступил Мурманский областной краеведческий музей.

Фото: https://gov-murman.ru