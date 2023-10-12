Эксперты областного конкурса «Край героев» определили финалистов

За право побывать в Музее Победы в Москве - главном российском музее истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в этом году будут бороться команды: «Дети Севера» из школы №4 Ёнского; «Полярные нахимовцы» из Нахимовского училища в Мурманске; «Алёша» из мурманской школы №31 имени Л.В. Журина; «Знающая Роста» из школы №38 Мурманска и финалисты прошлого года «Патриоты Гимназии» из гимназии Полярного.

Юные северяне создавали видеоролики о герое Великой Отечественной войны, родившемся в нашем регионе или участвовавшем в обороне Заполярья. На конкурс поступило 25 заявок из самых разных уголков области. Командам, вышедшим в финал, предстоит продемонстрировать знания о родном крае в интеллектуальной игре «Война в Заполярье», который пройдёт в Мурманской областном краеведческом музее 28 октября.

Как пишет, vk.com/murmanculture, конкурс «Край героев» впервые проводился областным краеведческим музеем в прошлом году по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Его основная цель – заинтересовать подрастающее поколение в исследовании героического прошлого Кольского Заполярья. Победителем первого краеведческого конкурса стала команда «Экипаж «Погодинцы» из Полярного.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267479%2Falbum-139605315_00%2Frev