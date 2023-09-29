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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.23 14:30

Эксперты оценили новый туристский продукт «Прогулка по ботаническому саду с учёным»

Состоялся очередной экспертный выезд Арктической лаборатории туризма. Цель – апробация новых туристских продуктов и объектов размещения, находящихся на территории муниципальных округов Кировска и Апатитов.

В число экспертов вошли представители комитета по туризму, Туристских информационных центров Мурманской области и города Апатиты, агентства по развитию туризма и предпринимательства города Кировск, региональные туроператоры и аттестованные гиды.

Первой и заключительной точкой маршрута стал Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН. Эксперты оценили новый туристский продукт «Прогулка по ботаническому саду с учёным».

«Экскурсия представляет собой насыщенную программу по территории ботанического сада с живописными видами и интересными историями от профессиональных ученых – как сотрудников Ботанического сада, так и других подразделений Кольского научного центра Российской академии наук», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Большой интерес у экспертов вызвала экскурсия по экспериментальному участку Ботанического сада, расположенному в Апатитах. Ученые на протяжении многих лет исследуют, как поведут себя древесные растения со всего мира в наших арктических широтах. С результатами экспериментов можно ознакомиться, совершив прогулку по дендрарию.

Ключевое событие экспертного выезда – презентация первой в регионе программы по аккредитации гидов (экскурсоводов) для самостоятельной работы на территории Ботанического сада – особо охраняемой природной территории федерального значения.

«Количество желающих посетить экскурсию по Ботаническому саду ежегодно растёт. На сегодняшний день нам часто приходится отказывать гостям по причине стопроцентной занятости штатных экскурсоводов. Мы приняли решение запустить программу по аккредитации сторонних гидов для самостоятельной работы в Ботаническом саду. Но для того чтобы мы были уверены в качестве проводимых экскурсий, претенденты из числа аттестованных гидов (экскурсоводов) должны будут пройти небольшой курс повышения квалификации и сдать экзамен», - отметил директор Полярно-альпийского ботанического сад-института им. Н.А. Аврорина Евгений Боровичев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, далее эксперты посетили горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» и панорамный ресторан «Плато» на вершине горы Айкуайвенчорр, где участникам лаборатории рассказали о планах работы курорта в предстоящем зимнем сезоне.

Арт-парк «Таинственный лес» стал следующей точкой работы Арктической лаборатории. С момента открытия объект специализировался на зимних экскурсиях, теперь объект работает и в летний сезон, привлекая как жителей региона, так и туристов, посещающих Мурманскую область, в том числе являясь прекрасным объектом для детских групп.

Также эксперты познакомились с двумя объектами размещения – отелями «Сокрома Гиперборея» и «Русь». В связи с тем, что турпоток в Мурманскую область растет, важно, чтобы открывались новые объекты размещения для туристов, посещающих Апатиты и Кировск. Популярностью в этих местах пользуется активный и экстремальный туризм. Поэтому необходимо, чтобы появляющиеся и реконструируемые отели соответствовали ожиданиям гостей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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