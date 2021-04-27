Эксперты отмечают признаки возвращения к более благоприятной для доллара среде

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, инвесторы обращают внимание на новости о решении ОПЕК+ повысить краткосрочный прогноз роста мирового спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов. Стоимость июньских фьючерсов на WTI поднимается на 0,76%, до 62,38 доллара за баррель.

Накануне вечером агентство «Блумберг» сообщило, что технический комитет экспертов ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки в среднем в текущем году с мартовской оценки в 5,6 миллиона.

Также, по данным источников РИА «Новости», альянс ОПЕК+ проведёт заседание министерского мониторингового комитета сегодня — на день раньше изначальных планов. В понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на заседании техкомитета экспертов ОПЕК+, заявил о наличии позитивных сигналов в отношении восстановления мировой экономики и перспектив нефтяной отрасли. «Заседание ОПЕК+… должно учесть равновесие улучшающейся ситуации в Китае, США и Европе и негативные данные из Индии и других районов мира», — приводит агентство слова старшего рыночного стратега Стивена Иннеса.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает представлять значительные риски для нефтяного спроса, отражаясь на ожиданиях восстановления мировой экономики. Особенно тревожной ситуация является в Индии, где каждый сутки фиксируют около 350 тысяч новых случаев заражения, в то время как в США и Европе продолжается вакцинация от коронавируса. Индия — один из крупнейших импортеров нефти, поэтому всевозможные карантины препятствуют восстановлению спроса на сырьё.

Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник утром укрепляется, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

«В прошлые недели мы считали, что… ослабление доллара временное, и теперь мы начинаем видеть признаки возвращения к более благоприятной для доллара среде», — считают аналитики «JP Morgan», которых цитирует газета «Wall Street Journal».