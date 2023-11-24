Эксперты отмечают рост числа региональных фейков

Эксперты в области информационной политики отмечают в 2023 году значительное увеличение числа региональных фейковых инфоповодов во всех федеральных округах. Такой вывод сделан в ходе первого международного форума «Диалог о фейках», посвящённого борьбе c недостоверной информацией.

Форум состоялся в Москве. Организатор – АНО «Диалог Регионы».

Количество региональных фейков выросло на 78% по сравнению с 2022 годом. Значительная их часть связана с темой СВО, особенно часто эта тема поднимается в соцмедиа приграничных территорий. При этом, несмотря на возросшее количество фейков, они выявляются и опровергаются.

Как рассказал руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев, администраторы заполярных пабликов в соцсетях и телеграм-каналов периодически публикуют видео или фото, сделанные в других регионах, и выдают этот контент за свежую региональную новость. В этом году аналитики Центра выявили сразу несколько таких вбросов.

«Это – одна из часто встречающихся в Мурманской области механик генерации фейков. Причём, темы для фейковой повестки нередко выбираются весьма болезненные. В этом году таким образом публиковались фотографии ребёнка, якобы покусанного собакой, а также фото с места ДТП с тяжелыми последствиями: события произошли в других областях, а в постах говорилось о том, что это случилось в Заполярье», – отметил Артём Марышев.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, на форуме участники предложили меры по борьбе с фейками. Одной из основных задач, по словам главы АНО «Диалог» Владимира Табака, является создание фактчекерского сообщества в стране. Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций и соответствовать не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства, так как фейки часто несут социально-политические риски. А в случае недостоверных сообщений в области здравоохранения, представляют угрозу жизнедеятельности населения.