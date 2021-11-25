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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.21 10:30

Эксперты ожидают возобновления девальвации рубля

Мировые цены на нефть в четверг утром показывают незначительную и разнонаправленную динамику по основным маркам, в то время как инвесторы оценивают возможность увеличения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Ранее крупнейшие импортеры нефти объявил о высвобождении запасов нефти из стратегических резервов с целью снизить цены на сырье. Позднее СМИ сообщили, что из-за этого ряд стран ОПЕК+, в частности Россия и Саудовская Аравия, думают притормозить с ростом добычи нефти.

Как пишет 1prime.ru, по словам аналитика «DBS Bank» Сувро Саркара, мнение которого приводит агентство «Блумберг», скоординированный план ряда стран выпустить нефть из стратегических запасов оказался «не таким беспокоящим», как ожидалось, и он не изменит в значительной степени картину спроса и предложения. Он также отметил, что на нефтяном рынке будет наблюдаться разнонаправленная динамика до следующего заседания ОПЕК+.

Доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта на торгах в четверг после укрепления накануне на фоне сигналов о возможности более быстрого, чем ожидалось, ужесточения политики Федеральной резервной системой.

А вот техническая картина по рублю негативная. Эксперты ожидают возобновления девальвации рубля, несмотря на его фундаментальную привлекательность из-за высокой процентной ставки Банка России.

 

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