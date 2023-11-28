Эксперты по определению национальных туристских маршрутов прошли путь «От Баренцева до Белого»

С 20 по 24 ноября в Мурманской области работала группа экспертов совета по определению национальных туристских маршрутов при Министерстве экономического развития Российской Федерации, которая провела инспекцию туристского маршрута «От Баренцева до Белого», претендующего на статус второго национального туристского маршрута Мурманской области.

В ходе визита в Мурманскую область эксперты ознакомились с объектами показа и средствами размещения в Кировске, Апатитах, Кандалакше, Умбе, Мончегорске, Териберке и Мурманске.

«Эксперты протестировали насыщенную программу и пересекли Мурманскую область от моря до моря. Теперь туристическому сообществу региона необходимо учесть замечания и защитить маршрут «От Баренцева до Белого» перед Экспертным советом», – отметил заместитель председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

По итогам поездки было проведено расширенное совещание с муниципальными образованиями и представителями туристической индустрии региона, на котором были рассмотрены рекомендации по формированию итоговой концепции маршрута «От Баренцева до Белого» с целью его дальнейшего рассмотрения на экспертном совете при Министерстве экономического развития Российской Федерации.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, национальные туристские маршруты создаются с целью увеличения объёма внутреннего и въездного туристического поток и повышения вклада туристской отрасли в валовой внутренний продукт Российской Федерации. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегического плана «На Севере – жить» на данный момент в Мурманской области утвержден один национальный маршрут «Заполярный калейдоскоп» туроператора ООО «Радуга Севера». С более подробной информацией о туристическом маршруте можно ознакомиться на сайте комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru