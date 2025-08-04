Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС

Кольская АЭС демонстрирует свою приверженность высоким стандартам безопасности и охраны труда, обеспечивая надежную работу станции.

На прошлой неделе на КАЭС завершилась плановая проверка функционирования системы управления охраной труда (СУОТ). Оценивалась эффективность применяемых на предприятии процедур, инструментов и практик по сохранению жизни и здоровья персонала АЭС и её подрядных организаций.

В составе комиссии работали специалисты департамента охраны труда и защиты персонала АО «Концерна Росэнергоатом», а также представители Балаковской, Смоленской атомных станций и АО «Атомэнергоремонт».

Проверка включала в себя всестороннюю оценку результативности и мероприятий по профилактике травматизма. Эксперты посетили рабочие места персонала и объекты атомной станции, изучили производственную документацию, общались с сотрудниками, их руководителями и провели встречу с уполномоченными по охране труда.

«Подобные проверки проводятся с периодичностью раз в три года на всех атомных станциях России. В ходе проверки комиссия выявляет не только нарушения и области, которые требуют улучшений, но и положительный опыт, лучшие практики предприятия. Такие визиты – это один из инструментов достижения общей цели всех предприятий атомной отрасли – нулевого травматизма и недопущения профессиональных заболеваний», – подчеркнул заместитель директора департамента охраны труда и защиты персонала – начальник отдела организации методического обеспечения охраны труда АО «Концерн Росэнергоатом» Бабур Андрей.

«Выявленные области для улучшения и рекомендации будут использованы для дальнейшего совершенствования системы управления охраной труда, повышения культуры безопасности среди персонала и укрепления взаимодействия с подрядными организациями. Данная проверка стала важным этапом в обеспечении надежной работы станции», – отметил главный инспектор Кольской АЭС Борис Савицкий.

По итогам работы комиссия в течение месяца предоставит атомной станции акт, в котором будут отмечены как сильные стороны, так и области, требующие дальнейшего совершенствования.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.