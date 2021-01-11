Мурманская область. Арктика (16+)11.01.21 09:00
Эксперты помогут выгодно купить квартиру
Задумывались ли вы о приобретении более комфортного жилья для себя и своей семьи? Если да, то советы экспертов помогут совершить выбор наилучшим способом.
С их помощью вы узнаете: как грамотно накопить на покупку собственного жилья? что делать, когда не хватает на первоначальный взнос? как не переплатить больше, чем стоит сама квартира?
Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на «Арктик-ТВ» в фильме «Как выгоднее купить квартиру: советы экспертов», который будет показан 16 января в 21.30.
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Последние комментарии
Валерия Поспелова
11.01.21 05:47
Владею полной информацией по ситуации с квартирой, данными о лицах, участниках. Все на самом деле обстояло иначе. 79819794459
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Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
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Олег
31.12.20 10:39
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