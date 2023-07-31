Эксперты помогут заполярным предприятиям расширить экспортный потенциал

2 августа в Мурманске пройдет информационное мероприятие для потенциальных участников программы «Экспортный стандарт для МСП», разработанной Школой экспорта АО «Российский экспортный центр».

В рамках мероприятия специально приглашенные эксперты расскажут о программе «Экспортный стандарт для МСП», опыте организации программы в других регионах, особенностях отбора участников и порядке проведения программы.

Цель программы – разработка бизнес-плана для увеличения объемов экспорта, расширения географии поставок.

Программа предназначена для опытных экспортёров из сегмента малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в расширении экспортной деятельности, выходе на новые экспортные рынки. К участию приглашаются директора компаний, собственники бизнеса, руководители экспортных направлений.

Мероприятие пройдёт по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», зал «Квартирник». Начало мероприятия в 14.00. Контакты для регистрации: +7 (8152) 56-79-97 (доб. 204), shchur@export51.ru.

Программа «Экспортный стандарт для МСП» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.