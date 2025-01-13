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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.25 14:00

Эксперты прогнозируют снижение спроса на курьеров и увеличение - на уборщиков

На рынке курьеров возник избыток предложения. По мнению экспертов, такая ситуация уже имела место быть в прошлые годы после новогодних праздников.

«С развитием сферы онлайн-торговли и изменений в потребительских привычках, услуги сервисов доставки, курьеров становятся незаменимыми для обеспечения быстроты и удобства покупок. Спрос на курьерские услуги зависит от множества факторов. Одним из них является сезонность: например, во время праздников или распродаж, наблюдается резкий рост заказов, что требует увеличения числа курьеров и оптимизации логистических процессов. После окончания праздничного сезона спрос начинает стабилизироваться. Что мы сейчас и наблюдаем. Однако даже в непраздничные сезоны курьеры остаются важным звеном в цепочке поставок, поддерживают связь между покупателями и продавцами», - цитирует «Российская газета» доцента кафедры менеджмента МОФ РАНХиГС Михаил Перельман.

Со своей стороны, доцент Школы управления «Сколково»" Владимир Коровкин отмечает, что повсеместная курьерская доставка логична на рынках с большим избытком рабочей силы и её дешевизной. Однако в России иные предпосылки. «Сейчас доставка субсидируется розницей за счёт спроса», - отмечает эксперт. Он считает, что дальнейшая гонка зарплат курьеров вряд ли возможна, при этом прогнозирует сокращение спроса на доставщиков.

Руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа отмечает: «Постепенно завершается сезонный период сверхспроса на услуги доставки. Это связано с несколькими факторами. После праздников многие компании сталкиваются с сокращением объёмов заказов, что напрямую влияет на потребность в курьерах. Снижение активности потребителей в постпраздничный период приводит к затовариванию на рынке курьеров - число желающих работать в этой сфере начинает превышать потребность. Вместе с тем, на фоне избытка предложений в сфере курьерских услуг, наблюдается нехватка рабочих рук в других отраслях. Например, службы клининга по-прежнему нуждаются в персонале, причём даже для неквалифицированных должностей.

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