Эксперты раскроют экспортный потенциал заполярного бизнеса

1 августа в Мурманске пройдёт информационное мероприятие для потенциальных участников акселерационной программы «Экспортный форсаж», разработанной и реализуемой Школой экспорта Российского экспортного центра совместно с АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области».

В рамках мероприятия специально приглашенные эксперты расскажут об акселерационной программе «Экспортный форсаж», которая направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта – от выбора зарубежного рынка до расчёта оптимального логистического маршрута, включая минимизацию рисков и снижение издержек.

Программа предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства; обучение бесплатное (за счёт субсидии из средств федерального бюджета).

Приглашаются представители экспортно ориентированных предприятий Мурманской области для участия в мероприятии, которое пройдёт по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, зал «Квартирник». Начало мероприятия в 14.00.

Для регистрации на информационное мероприятие необходимо обратиться в АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» по телефону +7 (8152) 56 -79-97 (доб. 204) или по электронной почте: shchur@export51.ru.

Акселерационная программа «Экспортный форсаж» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru