Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги

Рабочий день только начался, а вы уже собираетесь взять пару рабочих задач на вечер или даже выходные? Увы, это обычное явление. Как следует из данных Росстата, средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа — и достигла максимума за 19 лет. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, разобрались, что вынуждает нас работать больше, как перестать это делать и что говорит о сверхурочном труде законодательство.

«Переработки и увеличение продолжительности рабочего дня — один из негативных трендов современного рынка занятости. На протяжении последних трех лет опросы hh.ru фиксируют долю работающих россиян, которые периодически задерживаются на работе и у которых длительность рабочего выходит за пределы нормы, на уровне чуть выше 70%. В половине случаев работодатель ещё и оставляет такие задержки без оплаты. Зафиксированная Росстатом рекордная продолжительность рабочего дня по итогам 2023 года может являться, в том числе, следствием «хронических» задержек на работе и переработок и роста числа трудовых договоров с ненормированным графиком», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Основной фактор роста продолжительности рабочего дня, конечно, дефицит кадров. На одну вакансию в России сегодня приходится всего 3,4 резюме, причём в некоторых профессиональных областях этот показатель еще ниже. Например, в розничной торговле на одну вакансию приходится 1,6 резюме, в автобизнесе – 2,1 резюме, в медицине – 2,3 резюме, а в сфере рабочего персонала – 2,5 резюме на вакансию.

«Примечательно, что рекорды и по показателю безработицы, и по длительности рабочего дня обновляются параллельно друг другу. Для отраслей реального сектора экономики, которые получили дополнительный импульс развития за счёт госзаказа и переориентации цепочек поставок и сбыта, увеличение рабочего времени в условиях дефицита работников и непрерывных производственных процессов – естественный процесс. Также по причине отсутствия достаточного количества работников промышленность и производство не могут просто увеличить количество смен, а выходят из положения увеличением продолжительности самих смен», - добавляет Наталья Данина.

Важно помнить: работники защищены от бесплатных переработок Трудовым кодексом РФ. Но только в случае, если сверхурочная работа инициирована руководством. Имейте в виду, что вы не сможете получить дополнительные деньги, просто засиживаясь за задачами допоздна, даже если у вас есть свидетели, но нет регламентированного документального подтверждения отработанных сверх нормы часов.

Трудовое законодательство не предусматривает случая, когда работник может инициировать свою «переработку». Работа за пределами установленной нормы (или за пределами установленной продолжительности рабочего времени) всегда инициируется работодателем, поскольку именно он определяет необходимость в таких переработках. Безусловно, и сам работник может выйти с такой инициативой к работодателю, однако решение всегда остается за работодателем. Если работодатель не против, он должен надлежащим образом оформить такое привлечение к дополнительной работе и оплатить её в повышенном размере.

Чтобы получить выплаты за сверхурочную работу, крайне важно, чтобы факт работы сверх нормы был подтверждён документально. И в интересах работника — проконтролировать, чтобы работодатель правильно оформил все необходимые документы. Основным документом является табель учёта рабочего времени, который отражает фактические часы, отработанные сотрудником. Данный табель является первичным документом по расчёту заработной платы, поэтому от его содержания зависит то, сколько в итоге получит работник.

При этом статьей 99 Трудового кодекса РФ установлены ограничения для сверхурочной работы, продолжительность которой не должна превышать для каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

А оплата переработок в выходные и праздничные дни зависит от того, какая система оплаты труда установлена в организации. Согласно статье 153 ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Оплата работы в ночное время регламентирована статьей 154 ТК РФ и постановлением правительства РФ от 22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». Так, каждый час работы в ночное время должен быть оплачен в повышенном размере.

Размер выплат по переработкам строго определен Трудовым кодексом РФ. Соответственно, работодатель обязан производить выплаты с учётом данных требований. Однако законодательство позволяет работодателю при наличии возможностей увеличивать размер таких выплат. Безусловно, это не будет являться нарушением, поскольку в данном случае работодатель только улучшит положение сотрудников. Конкретный размер выплат работодатель может предусмотреть в соответствующем локальном нормативном акте, который должен быть принят с учётом мнения представительного органа работников.

В конце июня 2023 года в статью 152 Трудового кодекса об оплате сверхурочной работы внесли изменения. Согласно постановлению Конституционного суда, необходимо предусмотреть конкретный порядок определения размера повышенной оплаты за труд в сверхурочное время. Такая оплата должна быть выше, чем вознаграждение за аналогичную работу, выполняемую в пределах установленного рабочего времени.