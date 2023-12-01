Эксперты Русского музея провели в Мурманске цикл мероприятий об истории и изобразительном искусстве

Мурманск присоединился к масштабному проекту Государственного Русского музея «История и изобразительное искусство. ХХ век».

XX век в истории России стал эпохой великих общественно-политических потрясений, научных открытий и культурных достижений. Изобразительное искусство этой эпохи ярко и многогранно отразило жизнь народа и суть происходивших в идеологии и культуре перемен. Простор для творчества начала века воплотился в появлении огромного количества различных течений. Осмыслению основных периодов общественной и художественной жизни страны в XX веке посвящён проект Русского музея.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, мероприятия проекта в нашем регионе проводились в областном художественном музее. Программу для учителей истории и изобразительного искусства, сотрудников музеев, преподавателей школ искусств и художественных школ, школьников и студентов, а также всех интересующихся историей и искусством людей представили сотрудники Русского музея.

За три дня участники мероприятий прослушали лекции об истории ХХ века, обращаясь к произведениям изобразительного искусства, дискутировали на круглых столах, а школьники посетили тематические мастер-классы. Разработчики проекта использовали материалы коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного Исторического музея, а также региональных художественных музеев, используя их в воспитательном и музейно-педагогическом контекстах.

Проект Государственного Русского музея реализуется при поддержке ПАО «НОВАТЭК» и, помимо Кольского Заполярья, охватил Тюмень, Петропавловск-Камчатский, Кострому, Новый Уренгой и другие российские города.

Фото: https://gov-murman.ru