Эксперты Шанхайского офиса ВАО АЭС подтвердили готовность Кольской АЭС к партнёрской проверке

С 31 марта по 4 апреля 2025 года в рамках подготовки к партнёрской проверке на Кольской АЭС состоялся предварительный визит экспертов Шанхайского офиса ВАО АЭС. В состав делегации вошли шесть специалистов – представителей Шанхайского офиса (ШО).

Основной целью визита было получение общего впечатления о работе атомной станции. В первый день эксперты совершили обход производственных помещений и территории промплощадки, затем провели интервью с руководителями различных уровней и собрали необходимую информацию для подготовки к основной проверке, которая состоится в октябре этого года.

Эксперты обсудили ключевые направления деятельности, включая «Эксплуатация», «Техобслуживание и ремонт», «Инженерная поддержка», «Аварийная готовность», «Подготовка персонала», «Радиационная защита», «Пожарная безопасность», «Организационная эффективность», «Совершенствование производственной деятельности».

«Эксплуатационный порядок на станции поддерживается на высоком уровне. Стоит отметить, что оборудование и материальное состояние впечатляют, учитывая, что Кольская АЭС эксплуатируется уже более 50 лет. Это говорит о соблюдении персоналом всех требований и принципов по обеспечению безопасной и надежной работы предприятия», – рассказал руководитель команды ВАО АЭС-ШО Чжоу Цзюнь. Он также подчеркнул, что все четыре энергоблока достают максимального значения индекса эффективности ВАО АЭС – 100%.

На заключительном совещании эксперты представили результаты предварительного визита и подтвердили готовность Кольской АЭС к предстоящей партнёрской проверке.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, Россия продолжает внешнеполитическое и экономическое международное сотрудничество, укрепляя и развивая связи с заинтересованными странами, готовыми к конструктивному и результативному диалогу. Несмотря на внешние ограничения, реализуются крупные международные проекты в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.