Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС

На Кольской АЭС завершили работу эксперты Московского Центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС - МЦ). Рабочий визит группы функционально-технической поддержки, которую возглавил советник ВАО АЭС-МЦ Андрей Носов, прошёл с 16 по 19 февраля 2026 года.

Посещение атомной станции стало продолжением отраслевой инициативы проекта «Курс на совершенство» и реализации процесса «Улучшенный мониторинг». Пилотное апробирование процесса уже проходило на нескольких российских АЭС и было признано успешным.

Команда из пяти экспертов ВАО АЭС-МЦ провела анализ семи основных направлений производственной деятельности предприятия: «Эффективность организационной структуры», «Эксплуатация», «Эксплуатационный фокус», «Техническое обслуживание и ремонт», «Управление работами», «Надежность оборудования», «Инженерная поддержка».

Специалисты проверили техническую документацию, провели интервью сотрудников и руководителей различных уровней, рассмотрели текущие аспекты работы станции и проанализировали полученные результаты.

«Инициатива «Курс на совершенство» направлена на достижение высоких стандартов безопасности и надежности на атомных станциях. Инструмент «Улучшенный мониторинг», применяемый экспертами ВАО АЭС, позволяет оперативно анализировать производственную деятельность, своевременно выявлять факторы, влияющие на безопасность, и предоставлять независимые рекомендации для повышения эффективности. В ходе проверки Кольская АЭС подтвердила высокий уровень профессионализма и подготовки персонала. Уверен, что результаты мониторинга станут основой для дальнейшего совершенствования работы предприятия», – подчеркнул руководитель команды функциональных экспертов ВАО АЭС-МЦ Андрей Носов.

«Безопасность – это результат постоянной работы над собой. Мы улучшаем процессы не для отчётности, а потому что от этого зависит всё. Оценка экспертов подтвердила: система работает, люди компетентны, подход верен. Это не повод остановиться, а основание двигаться дальше – к большей надёжности и лучшим результатам!», – подчеркнул заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Кольской АЭС Максим Остапенко.

По завершении проверки на заключительном совещании были представлены предварительные отчёты по состояниям оцениваемых областей с предложениями и рекомендациями.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.