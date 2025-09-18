Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплатВ Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам
Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции

На Кольской АЭС побывали с рабочим визитом представители Шанхайского офиса Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС)*. Они провели партнёрскую проверку, в рамках которой команда международных экспертов наблюдала за работой персонала по методологии «Crew Performance Observation» (CPO) на полномасштабном тренажёре блочного щита управления (БЩУ).

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, СРО – это международная методология по наблюдению за работой персонала. Задача методологии – оценить способности персонала оперативных смен БЩУ безопасно управлять энергоблоком и правильно реагировать на имитированные отказы оборудования, а также знание и выполнение персоналом базовых принципов работы оператора.

Тренировки проходили в учебно-тренировочном подразделении (УТП) по специально разработанным сценариям, моделирующим различные ситуации при эксплуатации энергоблока. Во время их отработки эксперты обратили внимание на соблюдение персоналом базовых принципов работы операторов: строгое и точное выполнение переключений и операций, тщательный контроль параметров оборудования, эффективное командное взаимодействие и коммуникация, детальное знание проекта и взаимодействия систем.

«Методология СРО позволяет оценить знания и навыки оперативного персонала по безопасному управлению энергоблоком в условиях нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях», – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Кольской АЭС Дмитрий Морозов. – Подобные проверки крайне важны для непрерывного повышения уровня безопасности станции, отработки действий персонала и поддержания его высокой готовности к любым нештатным ситуациям».

На заключительном совещании с руководством Кольской АЭС эксперты представили предварительные итоги визита.

Результаты работы экспертов СРО будут использованы для подготовки итогового отчета партнерской проверки ВАО АЭС, которая состоится на Кольской АЭС с 30 сентября по 17 октября 2025 года.

 

* - ВАО АЭС – Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы её члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надёжности при эксплуатации своих АЭС. Все атомные станции имеют разные потребности в экспертной поддержке, которые меняются с течением времени. Главная миссия ВАО АЭС - максимально повышать безопасность и надёжность АЭС во всем мире. Достигать поставленных целей позволяют партнерские проверки, которые направлены на повышение безопасности эксплуатации атомных станций.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

