Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции

На Кольской АЭС побывали с рабочим визитом представители Шанхайского офиса Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС)*. Они провели партнёрскую проверку, в рамках которой команда международных экспертов наблюдала за работой персонала по методологии «Crew Performance Observation» (CPO) на полномасштабном тренажёре блочного щита управления (БЩУ).

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, СРО – это международная методология по наблюдению за работой персонала. Задача методологии – оценить способности персонала оперативных смен БЩУ безопасно управлять энергоблоком и правильно реагировать на имитированные отказы оборудования, а также знание и выполнение персоналом базовых принципов работы оператора.

Тренировки проходили в учебно-тренировочном подразделении (УТП) по специально разработанным сценариям, моделирующим различные ситуации при эксплуатации энергоблока. Во время их отработки эксперты обратили внимание на соблюдение персоналом базовых принципов работы операторов: строгое и точное выполнение переключений и операций, тщательный контроль параметров оборудования, эффективное командное взаимодействие и коммуникация, детальное знание проекта и взаимодействия систем.

«Методология СРО позволяет оценить знания и навыки оперативного персонала по безопасному управлению энергоблоком в условиях нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях», – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Кольской АЭС Дмитрий Морозов. – Подобные проверки крайне важны для непрерывного повышения уровня безопасности станции, отработки действий персонала и поддержания его высокой готовности к любым нештатным ситуациям».

На заключительном совещании с руководством Кольской АЭС эксперты представили предварительные итоги визита.

Результаты работы экспертов СРО будут использованы для подготовки итогового отчета партнерской проверки ВАО АЭС, которая состоится на Кольской АЭС с 30 сентября по 17 октября 2025 года.

* - ВАО АЭС – Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы её члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надёжности при эксплуатации своих АЭС. Все атомные станции имеют разные потребности в экспертной поддержке, которые меняются с течением времени. Главная миссия ВАО АЭС - максимально повышать безопасность и надёжность АЭС во всем мире. Достигать поставленных целей позволяют партнерские проверки, которые направлены на повышение безопасности эксплуатации атомных станций.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.