Эксперты ВАО АЭС провели предпусковые партнерские проверки универсальных атомных ледоколов «Сибирь» и «Арктика»

5 августа в Санкт-Петербурге эксперты Московского центра Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС, WANO) завершили предпусковые проверки универсального атомного ледокола «Сибирь» и головного универсального атомного ледокола «Арктика».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», на протяжении двух недель специалисты ВАО АЭС наблюдали за рабочими процессами, а также брали интервью у членов экипажей атомоходов ФГУП «Атомфлот» и сотрудников АО «Балтийский завод».

«Эксперты ВАО АЭС смогли в полном объёме изучить порядок и критерии ввода в эксплуатацию атомных ледоколов, ознакомиться с рабочими процессами на борту судна и обсудить вопросы обучения и квалификации персонала», - сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

На заключительном совещании эксперты ВАО АЭС-МЦ представили предварительный отчёт предпусковых проверок, где ими были выделены области для улучшения, даны рекомендации по совершенствованию уровня обеспечения безопасности при эксплуатации и строительстве ледоколов проекта 22220.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2021/08/06/11382-eksperty-vao-aes-proveli-predpuskovye-partnerskie-proverki-universalnyh-atomnyh-ledokolov-sibir-i-arktika/