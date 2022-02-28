Эксперты видят риски дальнейшего сильного удорожания нефти в очень краткосрочной перспективе

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на 5-6%, после введения ряда санкций против России инвесторы опасаются перебоев поставок, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, ряд стран, в том числе США и страны ЕС, ввели против России ограничительные меры после начала Москвой военной операции по демилитаризации на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. Ранее правительство Германии заявило, что США, Канада, Великобритания и страны ЕС намерены отключить ряд российских банков от SWIFT.

Такие ограничения создадут трудности для финансовых платежей, что, скорее всего, усугубит ожидания по поставкам из России, заключают аналитики «Goldman Sachs», которых цитирует газета «Wall Street Journal».

Эксперты также отмечают, что видят риски дальнейшего сильного удорожания нефти в очень краткосрочной перспективе, в связи с чем повышают свой месячный прогноз по нефти Brent до 115 долларов за баррель с 95 долларов.

Курс доллара в понедельник утром активно растёт к евро на глобальном уходе инвесторов от риска в связи с ситуацией на Украине и введением санкций против России, свидетельствуют данные торгов.

А в это время Московская биржа в соответствии с рекомендациями совета биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финрынка, и решением Банка России, не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке 28 февраля. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли.

Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи сегодня откроются в 10.00 мск в соответствии с решением Банка России, говорится в сообщении.