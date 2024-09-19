Эксперты выделили пять наиболее перспективных направлений развития туризма на «Русском Севере и Арктике»

В рамках второго этапа разработки туристической схемы «Русский Север и Арктика», в которую входят Архангельская, Вологодская, Мурманская области и Республика Карелия, в Москве состоялась стратегическая сессия, на которой обсудили промежуточные результаты проекта.

В сессии приняли участие представители органов власти, муниципалитетов, бизнеса и эксперты из всех четырёх регионов участников проекта, а также разработчики туристической схемы. Работа по проекту ведётся ООО «ПроГород» (ВЭБ.РФ) по инициативе Минэкономразвития России.

«В рамках сессии мы продолжили диалог, который длится с регионами русского Севера и Арктики уже почти год. Главное, чему стоит уделять внимание сегодня – это вопросы этнографии и экологии в связке с транспортной инфраструктурой – как создать сервис и условия для туриста в транспортно-удаленных локациях и без ущерба природе», – прокомментировал итоги сессии председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Эксперты выделили этнотуризм, событийный туризм, промтуризм, гастротуризм и активный отдых, как наиболее перспективные на макротерритории. Для развития этнотуризма предложили делать акцент на создание условий для погружения в культуру коренного населения, не ограничиваясь классическими экскурсионными форматами. Второе важное направление – событийный туризм. Создание единого календаря для всех четырех регионов и его расширение за счет новых мероприятий, проводимых в межсезонье, позволит раскрыть разнообразие макротерритории и снизить сезонность турпоездок. Также большим потенциалом на территории «Русского Севера и Арктики», по мнению экспертов, обладают промтуризм, гастротуризм и активный отдых.

Как обсудили участники стратегической сессии, одной из наиболее острых тем для макротерритории является транспортный каркас, и ключевые решения здесь должны быть направлены на повышение межрегиональной связанности и комфортности путешествий, а также на развитие водного транспорта. Для того, чтобы восполнить дефицит транспортной связанности предлагается развитие железнодорожного сообщения, а внедорожных и снегоходных маршрутов еще и как самостоятельных туристических продуктов. Необходимо также развивать существующую дорожную сеть и систему наземного общественного транспорта, а за счет появления комфортной яхтенной инфраструктуры и обеспечения безопасности навигации станет возможным создание района интенсивного яхтинга. В свою очередь, развитие причальной и терминальной инфраструктуры будет способствовать расширению географии круизного и регулярного пассажирского сообщения.

«Один из ключевых барьеров для развития туризма на макротерритории сейчас – слабая связность транспортной сети. Это ведёт к безальтернативности ряда маршрутов и ограничивает возможность комфортно добраться до основных точек притяжения. В ходе комплексного анализа мы сформировали предложения по созданию пять межрегиональных тематических коридоров – в разрезе Мурманской области, например, таким коридором мог бы стать Кольский полуостров, включающий сразу несколько видов туризма: эко-, гастро- и промтуризм, активный отдых, а также путешествия по воде», – рассказала руководитель Проектного офиса ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ) Ксения Титова.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, преимущество Русского Севера и Арктики – это возможность уединенного отдыха. Согласно аналитике, 63% точек притяжения макротерритории расположены вне ключевых городов и преимущественно в природных локациях, где расположены ценные природные территории, ООПТ, большое количество водных объектов, а также территории расселения коренных и малочисленных народов Севера, сохранившиеся северные деревни и села.

Результаты стратегической сессии войдут в дорожную карту проекта, который будет представлен в правительство РФ в первом квартале 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/