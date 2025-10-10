Эксперты выяснили ключевые факторы выбора работы у россиян

Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
Ключевыми факторами выбора работы для россиян являются высокий уровень оплаты труда (61%), адекватность начальства (35%) и стабильность компании (32%). К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Каждый четвертый в топ-3 факторов назвал перспективы карьерного роста (27%), комфортную психологическую атмосферу (25%) и удобство расположения места работы (24%). Возможность развиваться в профессиональном плане важна каждому пятому, work-life balance — 17% опрошенных, интересные задачи — 13% респондентов.

Для 1 из 8 горожан в приоритете эффективные системы управления, для 1 из 9 — компенсационный пакет. Значительно реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие обучения (7%), имидж компании (4%) или корпоративная культура (3%).

Деньги на первом месте как для мужчин, так и для женщин. Для представителей сильного пола более важна адекватность начальства. Женщины же чаще мужчин называли комфортную психологическую атмосферу и удобное расположение места работы.

У горожан разных возрастов — разнонаправленные векторы интереса. Молодёжь до 35 лет больше ориентирована на рост: перспективы карьерного (37%) и личностного роста (28%) для них важнее, чем для тех, кто старше. Респонденты 45+ чаще выбирают стабильность компании (36%), комфортную атмосферу (33%), близость работы к дому (31%), в то время как карьерный и личностный рост теряет для них актуальность (15 и 11%).

Уровень дохода сильно влияет на приоритеты. Для людей с заработком от 100 тысяч рублей в месяц высокий уровень оплаты труда критически важен, тогда как для горожан с меньшим доходом его значимость ниже (хотя и для них размер вознаграждения на первом месте). Граждане с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще выбирают удобное расположение места работы, а зарабатывающие от 100 тысяч — эффективность систем управления и компенсационный пакет.

Работодатели сегодня прекрасно осознают доминирование денежного фактора при принятии кандидатом решения о трудоустройстве: сегодня о значимости высокой зарплаты говорили 86%. Представители компаний отмечают важность общей адекватности руководства (35%) и компенсационный пакет (22%).

Время проведения опроса: 1—7 октября 2025 года.

