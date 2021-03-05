Эксперты ЖКХ ответили на вопросы северян

Одним из мероприятий единой недели приёмов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства стала встреча в рамках проекта «Школа грамотного потребителя». От жителей региона поступило свыше 50 вопросов различной тематики. Большая часть обращений касалась темы уборки от снега придомовых территорий.

Напомним, с февраля в регионе стоит нестабильная погода. В Мурманске количество выпавшего снега более чем втрое превысило норму и стало максимальным за всю историю метеонаблюдений с 1936 года.

«Для оперативной ликвидации последствий обильных снегопадов по поручению губернатора Андрея Чибиса в трех муниципалитетах – Мурманске, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск – введён режим повышенной готовности. Коммунальные службы в обязательном порядке, мобилизовав дополнительную технику от подрядчиков, заходят во дворы и прочищают те проезды, которые юридически находятся в зоне обслуживания управляющих компаний», – пояснила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ – региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Алёна Кузнецова.

Общение экспертов с северянами в рамках Школы грамотного потребителя продолжалось около двух часов. На вопросы жителей также отвечали и.о. начальника Государственной жилищной инспекции региона Ирина Ракитская и директор Агентства развития ЖКХ Денис Яковенко.

Вопросы, которые задавали жители в ходе встречи, можно разделить на пять больших блоков: помимо вопросов уборки от снега придомовых территорий, северян волновала деятельность Фонда капитального ремонта Мурманской области и правила содержания общего имущества в многоквартирных домах. Отдельный блок обращений связан с процессами взаимодействия с управляющей компанией, в случае невыполнения обязанностей по содержанию и ремонту. Острый вопрос, который неоднократно обсуждался в регионе, – банковская комиссия за коммунальные платежи.

«Несмотря на то, что уровень осведомленности жителей о правах и обязанностях участников рынка жилищно-коммунальных услуг существенно повысился за последнее время, подобные мероприятия остаются очень востребованными у населения. Наша задача сегодня – давать разъяснения. При этом все поднятые проблемы обязательно будут взяты на контроль и решены», – резюмировала итог встречи Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, «Школа грамотного потребителя» – федеральный проект, запущенный по инициативе партии «Единая Россия» и действующий во всех регионах страны. Главная цель проекта – обучение жителей, собственников помещений в многоквартирных домах основам жилищного законодательства Российской Федерации с целью дальнейшего эффективного использования полученных знаний на практике.