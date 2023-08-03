Экспонат месяца - сечка для грибов!

По результатам голосования, в августе сайт Мурманского областного краеведческого музея украсит сечка для грибов начала XX века. Подписчики этой площадки явно выбирали экспонат с оглядкой на приближающийся грибной сезон в Мурманской области.

Как пишет vk.com/mokm51, сечки широко были распространены в дореволюционной России и использовались для шинкования различных продуктов - овощей, мяса и грибов. Она заменяла мясорубку до изобретения и массового внедрения последней (механические мясорубки появились в XIX веке, но не каждому были по карману).

Сечка состоит из полотна (лезвия) и рукоятки. Полотно имеет полукруглое лезвие. В середине полотна крепился хвостовик или конусная трубка с насаженной на неё ручкой. Сечки были различны по размеру, изготовляли их кузнецы.

Чаще всего сечка ассоциируются с квашением капусты на зиму. Вот, например, у И.А. Бунина можно найти такие строки: «Из кухни, в лад долгому осеннему вечеру, слышался дробный стук и протяжное «У церкви стояла карета, там пышная свадьба была…» — это пели и рубили на зиму острыми сечками свежие тугие кочаны капусты слободские девки-подёнщицы». (И.А. Бунин, «Жизнь Арсеньева. Юность», 1927–1933 г.)

Сечки и аналогичные кухонные инструменты используются и сегодня, так как рубленное вручную мясо имеет другую консистенцию, нежели пропущенное через мясорубку.

Если у вас дома есть сечка или вам доводилось пользоваться ей, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, очень интересно узнать о таком опыте, просят сотрудники музея земляков.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457269751%2Falbum-91580302_00%2Frev