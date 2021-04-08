Экспонаты из фонда Мурманского областного краеведческого музея представят в музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге

8 апреля в Российском государственном музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге откроется выставка «На Севере диком...» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетителям будут представлены 34 фотографии, выполненные выдающимся художником Константином Коровиным во время его поездок по Русскому Северу в 1894 — 1895 годах.

Конец XIX — начало ХХ века были временем всеобщего увлечения Арктикой и многочисленных экспедиций. Известный русский промышленник Савва Мамонтов, строивший железную дорогу от Вологды до Архангельска, предложил художникам Константину Коровину и Валентину Серову совершить путешествие по Белому морю и Кольскому полуострову в Швецию и Норвегию.

В августе 1894 года художники отправились в двухмесячную поездку. Они выехали из Ярославля в Архангельск. Затем на пароходе «Ломоносов» вышли в Белое море и посетили Святой Нос, промысловые становища Рынду, Териберку и Лодейное, западный Мурманский берег, Печенгу и Трифонов Печенгский монастырь.

В 1895 году Константин Коровин вновь отправился на Север вместе с другими художниками.

Как сообщает региональное Министерство культуры, работы Коровина составили основу декоративных панно для павильона «Крайний Север» XIV Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, а также Русского павильона Всемирной выставки 1900 года в Париже. До 1961 года панно украшали стены главного вестибюля Ярославского вокзала. В настоящее время работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее.

Во время обеих поездок Константин Коровин выполнил десятки фотоснимков, на которых запечатлел северные пейзажи и портреты жителей Поморья.