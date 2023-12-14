Экспонаты из областного краеведческого музея представлены на межмузейной выставке «Русская зима» в Псковской области

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» Псковской области начала работать выставка с экспонатами из собрания Мурманского областного краеведческого музея.

Межмузейный проект «Русская зима» объединил в одном выставочном пространстве экспонаты из собраний трех музеев России: в экспозицию также включены предметы из фондов историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», Санкт-Петербургской Академии художеств имени И. Репина и частных коллекций.

Идея проведения выставки возникла на выездном мероприятии «Музейные маршруты России», которое проводится в разных регионах страны. В 2022 году «Музейные маршруты» проходили в Мурманске при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Краеведческий музей представил на выставке предметы, связанные с жизнью народов Кольского севера – саамов и поморов. Благодаря выставке посетители государственного музея смогут больше узнать о культуре и истории северян.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, на открытии выставки специалисты территориальных отделов краеведческого музея в Умбе и Ловозере провели творческие мастер-классы по изготовлению традиционного обрядового поморского оберега козули и традиционного саамского сувенира канежки.

Экспозиция работает в музее Изборска до 17 марта 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru