Экспорт рыбной продукции из России в 2022 году вырос на 5%, при этом поставки в дружественные страны возросли на 40%

Об этом в конце прошлой недели сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе расширенного заседания коллегии Росрыболовства.

«Российская рыба на мировых рынках пользуется большим спросом. Традиционно в структуре нашего экспорта рыбная продукция по объёмам поставок входит в тройку ключевых позиций. В 2022 году экспорт рыбы увеличился на 5%. Отмечу, что поставки в дружественные страны в прошлом году выросли на 40%», - сказал он.

Поставки российской рыбы осуществляются в 80 стран. Это значительно больше, чем буквально пару лет назад, подчеркнул Патрушев. Важнейшая задача на дальнейший период - наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это заложено в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, добавил министр.

Как пишет vk.com/fish_gov_ru, глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе выступления напомнил, что, объём экспорта из России рыбы и морепродуктов, по данным Росстата, в 2022 году увеличился в сравнении с 2021 годом на 5% и составил 2,3 млн тонн. В денежном выражении экспорт снизился на 10% - до $6,1 млрд. По его словам, основной причиной такой разноплановой динамики стало снижение цен на основные виды экспортируемых водных биоресурсов, ковидные ограничения и усложнение процедуры осуществления платежей. Основными странами для поставок российской продукции в 2022 году остались Республика Корея, Китай, Нидерланды, Япония и Германия, в число стран-потребителей вошла Нигерия.

Глава ведомства отметил, что сейчас в большей степени стоит вопрос диверсификации экспорта минтая и краба с учётом закрытия американских рынков. В 2022 году Росрыболовство совместно с Минсельхозом, Россельхознадзором и МИД России проводило активную работу для открытия новых рынков. В настоящее время согласованы возможности поставок рыбной продукции в 64 страны мира.

По словам Дмитрия Патрушева, текущий уровень развития рыбохозяйственного комплекса полностью обеспечивает внутренний и внешний спрос. За счёт этого можно направлять больше внимания на рост эффективности производства и рационального использования биоресурсов. Это стратегические задачи, которые надо решать в среднесрочной перспективе.