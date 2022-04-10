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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.22 10:00

Экспорт рыбы, глубоководный промысел, перекрестный туризм – Андрей Чибис и Камрул Ахсан обсудили перспективы сотрудничества Мурманской области и Республики Бангладеш

Возможности развития экономических отношений обсудили 8 апреля на рабочей встрече губернатор Мурманской области Андрей Чибис и чрезвычайный и полномочный посол Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации Камрул Ахсан.

«В этом году наши страны празднуют 50-летие установления дипломатических отношений, и сегодня есть очень много идей для сотрудничества и совместного бизнеса. Мне кажется, что мы еще не в полной мере реализовали весь потенциал», – отметил в приветственном слове господин Ахсан, подчеркнув, что после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, Мурманск стал вторым городом после Владивостока, который он посетил с целью развития двусторонних отношений.

На встрече был представлен инвестиционный и туристический потенциал Мурманской области, ключевой темой обсуждения стали перспективные направления сотрудничества региона и Республики Бангладеш.

«Мы сегодня очень предметно пообщались с господином послом, договорились о том, что будем активно выстраивать сотрудничество. Наши совместные экономические интересы находятся, в первую очередь, в сферах экспорта мурманской рыбы, глубоководного промысла и, конечно, туризма. В Азии очень популярны северное сияние и в целом тема зимы, а нашему туристу Бангладеш может предложить в том числе самые длинные песчаные пляжи в мире. Возможности развития совместного туризма – в том числе через запуск упрощенной процедуры получения виз и совместной чартерной программы – очень велики», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, перспективными направлениями взаимодействия Мурманской области и Республики Бангладеш глава региона также назвал студенческий обмен и реализацию совместных проектов в сфере судостроения.

«Мы сегодня обсудили очень много предметных вопросов. Договорились, что наши коллеги в рамках специальной рабочей группы отработают все детали, и уже в ближайшее время мы начнем продвигать эту повестку, в том числе обеспечим организацию бизнес-миссий с участием компаний Мурманской области и Республики Бангладеш, чтобы предприниматели находили конкретные точки соприкосновения. Серьезные перспективы взаимного сотрудничества очевидны», – подвел итог встречи губернатор Андрей Чибис.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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