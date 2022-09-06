Экспорт рыбы из Мурманской области за январь-август 2022 года снизился на 6,9%

Экспорт рыбы и морепродукции из Мурманской области за январь-август текущего снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было отгружено 130 тысяч тонн.

За 8 месяцев текущего года государственные инспекторы отдела ветеринарного надзора по Мурманской области Североморского межрегионального Управления Россельхознадзора досмотрели и оформили для отправки в зарубежные страны более 121 тысячи тонн продукции, выработанной рыбоперерабатывающими предприятиями и судами на промысле. Продукция экспортирована в страны Евросоюза, Китай, Корею, Вьетнам, Японию, Нигерию, США, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Сотрудники отдела оформили более 5 тысяч тонн рыбопродукции, добытой российскими судами на промысле и находившейся на временном хранении на холодильных терминалах Норвегии. За отчётный период также было ввезено 24 партии (27 тысяч тонн) импортных кормов для аквахозяйств, занимающихся товарным выращиванием атлантического лосося и форели. Объём поставляемой молоди рыбы лососевых пород составил более 12 млн экземпляров.

При перевозках в пределах Российской Федерации автомобильным (прямой вариант борт судна – автомобиль), авиа- и железнодорожным видами транспорта подвергнуто контролю более 3 тысяч тонн продукции, сообщает надзорное ведомство.