Экспортёр из Мурманской области представляет наш край на выставке в Бразилии

Предприятие «Рыбные Мануфактуры Мурманск» принимает участие в одном из наиболее значимых в индустрии производства морепродуктов мероприятии «Sea Food Show Latin America 2022». Мероприятие проходит с 17 по 19 октября в городе Сан-Паулу в Бразилии.

Международная выставка консолидирует поставщиков, производителей, прочих участников данного и смежных рынков, уже работающих в Латинской Америке либо планирующих туда зайти.

Компания «Рыбные Мануфактуры Мурманск» участвует в выставке в качестве экспонента с индивидуальным стендом. Ее сотрудники готовы рассказать о реализуемых видах рыбной продукции и продемонстрировать образцы.

На мероприятии также присутствуют крупные бразильские ритейлеры, формирующие списки поставщиков для магазинов и супермаркетов.

Новые реалии в стремительно меняющемся мире открывают для российских производителей широкие возможности по работе на новых рынках, положительно воспринимающих российские бизнес и культуру.

Бразильский рынок и Латинская Америка в целом являются примером перспективного направления для экспорта российской продукции.

По данным портала внешней торговли «Comex Stat» министерства экономики Бразилии в 2021 году Бразилия импортировала 302,63 тысячи тонн продукции товарной группы «МЕРКОСУР 03» («Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные») на сумму около 1,15 млрд долларов США.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, участие предприятия Мурманской области в выставке «Sea Food Show Latin America 2022» организовано региональным Центром поддержки экспорта в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru