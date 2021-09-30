Экспортёрам, которые предпочитают вывозить рыбу за границу, придётся платить в полном объёме – Михаил Мишустин

Ставки сбора за вылов водных биоресурсов в РФ будут повышены в основном на те виды рыбы и морепродуктов, которые отправляются на экспорт. На социально значимую продукцию они меняться не будут, сообщил 28 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кабинет министров обсуждает изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие новые ставки сбора за пользование водными биоресурсами.

Отметив, что ставки не менялись более 16 лет, премьер заявил: «Это (введение новых ставок) позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней. Причём ставки будут увеличены только на те виды рыбы и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт. А на социально значимые, такие как сельдь, сайра, ряпушка, карась и другие, - останутся на прежнем уровне».

Кроме того, отметил он, правительство предусмотрело механизм предоставления льгот предприятиям отрасли, которые вкладываются в развитие производства, увеличивают объёмы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России.

«Согласно законопроекту, такие компании могут получить вычет и уплатить только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на наших верфях. А вот экспортёрам, которые предпочитают вывозить сырьё за границу, придётся платить в полном объёме», - сообщил Мишустин.

По его словам, планируется также расширить применение цифровых технологий в отрасли. «С 1 сентября следующего года рыбопромысловые компании смогут получать разрешения на вылов в электронном виде. Также для них разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море электронный промысловый журнал, направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищённым каналам, - сказал он. - Рассчитываем, что эти изменения упростят ведение документации для рыболовецких компаний».