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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 17:00

Экспортёрам Мурманской области предлагают воспользоваться услугой по поиску покупателя

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает экспортно ориентированные предприятия региона воспользоваться бесплатной услугой по поиску потенциального иностранного покупателя на цифровой платформе «Мой экспорт».

Специалисты АО «Российский экспортный центр» определят перспективность продукции на зарубежном рынке, составят список потенциальных партнёров и проведут точечную рассылку презентационных материалов. Также предоставят отчет с контактами заинтересованных покупателей и рекомендации по дальнейшему взаимодействию.

Услуга доступна по 17 странам: Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан. Она ориентирована на компании, которые определились с целевым рынком, имеют высокую степень готовности к экспорту или уже осуществляют поставки своей продукции на зарубежные рынки.

Подробная информация размещена по ссылке.

За разъяснениями можно обратиться в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону +7 (8152) 48-63-95 и в региональный Центр поддержки экспорта по телефону + 7 (8152) 56-79-97.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства региона для выхода на экспорт и расширения географии экспортных поставок при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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