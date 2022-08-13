Экспортёрам Мурманской области рассказали о путях выхода на китайский рынок

Заполярным предпринимателям рассказали о том, как выйти на рынок Китая, какие тенденции набирают популярность, как происходит продвижение товаров и услуг.

Круглый стол «Развитие экспорта через электронные торговые площадки Китая» организован Центром поддержки экспорта Мурманской области при поддержки Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

«По данным главного таможенного управления Китайской Народной Республики, за семь месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29% и составил 97,71 миллиарда долларов. В связи с этим для мурманских предпринимателей из разных отраслей открываются перспективы выхода на новый рынок, где ценятся российские товары», – рассказала генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

По словам приглашенного из Екатеринбурга маркетолога Ирины Страбыкиной, участники успели обсудить с экспертами несколько важных тем. Среди них – текущее положение дел на рынке Китая, особенности китайского интернет-маркетинга и китайских потребителей, возможности продвижения российских компаний через китайские площадки.

«В Китае российская продукция воспринимается положительно. В целом образ России у жителя Китая – это образ больших экологически чистых просторов, соответственно, наша пищевая продукция воспринимается как натуральная и экологически чистая. Она очень востребована на волне здорового образа жизни», – рассказала после круглого стола Ирины Страбыкина.

По её словам, задача мурманских предпринимателей – переварить всю полученную информацию и переложить на свой продукт.

Она отметила, что некоторые уже рвутся начать работать с Китаем. В частности, речь идёт о рыбаках.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/