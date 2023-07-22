Экспортёрам Мурманской области рассказали о сертификации для поставок в Азию

Экспортно ориентированные предприятия Мурманской области приняли участие в вебинаре «Сертификация для поставок пищевой продукции в страны Азии», организованном при поддержке регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Эксперт по сертификации и международной оценке соответствия продукции рассказал предпринимателям Кольского Заполярья про общие требования для поставок рыбной продукции, продукции из ягод и полуфабрикатов из России в азиатские страны.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, процесс выхода на иностранные рынки происходит в три этапа.

Первый – подтверждение соответствия продукции требованиям страны экспорта. Необходимо получить сертификаты и протоколы испытаний, а также зарегистрироваться в системах отслеживания импортной продукции в соответствии с выбранной для экспорта страной.

На втором этапе происходит оформление сертификата происхождения продукции, ветеринарных сертификатов и прочих разрешительных документов, в также регистрация в системе ФГИС «Цербер».

Завершающий шаг – таможенное декларирование.

Наиболее подробно был рассмотрен этап, связанный с иностранной сертификацией. Участники вебинара узнали о базовых требованиях к системам менеджмента пищевой безопасности на международном рынке, национальных регуляторах и нормативно-правовых базах, детально рассмотрели требования азиатских стран к пищевой безопасности на примере Китая, Таиланда, Вьетнама и Южной Кореи, а также изучили основы подтверждения соответствия пищевой продукции в зависимости от страны экспорта и особенности сертификации ORGANIC, HALAL И KOSHER. Отдельный блок информации был посвящён органической продукции.

В ходе мероприятия слушатели могли задать интересующие их вопросы и проконсультироваться по текущей ситуации с сертификацией на иностранных рынках.

Фото: https://gov-murman.ru