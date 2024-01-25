Экспортёрам Мурманской области рассказали об особенностях ведения бизнеса в Индонезии

23 января прошло онлайн-мероприятие «Час с торгпредом РФ», организованное Центром поддержки экспорта Мурманской области совместно с Центром поддержки экспорта Архангельской области при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Торговый представитель Российской Федерации в Республике Индонезия Александр Свинин рассказал представителям малого и среднего бизнеса об особенностях ведения бизнеса в Индонезии и перспективах сотрудничества с индонезийскими компаниями.

«По численности населения Индонезия занимает четвёртое место в мире и 16-е место по показателю ВВП в мире», - сообщил Александр Свинин участникам онлайн-встречи.

Торгпред обратил внимание участников на тот факт, что Республика Индонезия входит в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), обладающую ёмким потребительским рынком с населением более 660 миллионов человек.

В числе преимуществ работы на рынке стран-членов АСЕАН Торгпред назвал стабильность экономики, которая последние десять лет показывает устойчивый рост и к 2030 году стремится стать четвертой экономикой в мире.

Отдельное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества в сфере туризма, открытию бизнеса в Индонезии и возможностям экспорта рыбной продукции и морепродуктов.

В частности, заполярных предпринимателей интересовала логистика, а именно возможность прямых рейсов в Индонезию с целью оперативной доставки скоропортящихся продуктов.

Торгпред ответил на все поступившие вопросы и выразил готовность оказать информационную поддержку экспортерам в каждом конкретном случае.

Центр поддержки экспорта Мурманской области при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области планирует проводить подобные мероприятия на ежемесячной основе.

Специалисты Центра поддержки экспорта Мурманской области подскажут, с чего начать экспорт. Предприниматели могут обратиться по телефону 8 (8152) 56-79-97 или электронной почте: info@export51.ru для организации онлайн-встречи с торговым представителем РФ в интересующей стране, а также в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону 8 (8152) 48-65-37.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в мероприятиях регионального Центра поддержки экспорта реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murport51