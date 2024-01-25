Чередой праздничных мероприятий в Мурманске отметят День российского студенчестваПлюсы аренды студии в Казани
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 17:00

Экспортёрам Мурманской области рассказали об особенностях ведения бизнеса в Индонезии

23 января прошло онлайн-мероприятие «Час с торгпредом РФ», организованное Центром поддержки экспорта Мурманской области совместно с Центром поддержки экспорта Архангельской области при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Торговый представитель Российской Федерации в Республике Индонезия Александр Свинин рассказал представителям малого и среднего бизнеса об особенностях ведения бизнеса в Индонезии и перспективах сотрудничества с индонезийскими компаниями.

«По численности населения Индонезия занимает четвёртое место в мире и 16-е место по показателю ВВП в мире», - сообщил Александр Свинин участникам онлайн-встречи.

Торгпред обратил внимание участников на тот факт, что Республика Индонезия входит в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), обладающую ёмким потребительским рынком с населением более 660 миллионов человек.

В числе преимуществ работы на рынке стран-членов АСЕАН Торгпред назвал стабильность экономики, которая последние десять лет показывает устойчивый рост и к 2030 году стремится стать четвертой экономикой в мире.

Отдельное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества в сфере туризма, открытию бизнеса в Индонезии и возможностям экспорта рыбной продукции и морепродуктов.

В частности, заполярных предпринимателей интересовала логистика, а именно возможность прямых рейсов в Индонезию с целью оперативной доставки скоропортящихся продуктов.

Торгпред ответил на все поступившие вопросы и выразил готовность оказать информационную поддержку экспортерам в каждом конкретном случае.

Центр поддержки экспорта Мурманской области при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области планирует проводить подобные мероприятия на ежемесячной основе.

Специалисты Центра поддержки экспорта Мурманской области подскажут, с чего начать экспорт. Предприниматели могут обратиться по телефону 8 (8152) 56-79-97 или электронной почте: info@export51.ru для организации онлайн-встречи с торговым представителем РФ в интересующей стране, а также в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону 8 (8152) 48-65-37.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в мероприятиях регионального Центра поддержки экспорта реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

 

Фото: https://vk.com/murport51

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День студента в СЗФО: насколько бизнес заинтересован в молодёжи и на каких специалистов велик спрос
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Давид Осипович
20.01.24 22:06
Оценивать развитие региона надо было в промёрзшем здании бывшего пельменного цеха МРК, что на просторах безлюдной территории бывшего ММРП...
Комментарий к новости:Первый зампреда комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов на встрече с губернатором Андреем Чибисом высоко оценил развитие нашего региона
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области цены на куриные яйца продолжили рост, а по России уже отмечается снижение-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 47 копеек, доллар прибавил на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)На выставке «Россия» подписано соглашение о развитии системы теплоснабжения Кировска-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 января-PRO Нефть и газ (18+)Последний модуль второй технологической линии «Арктик СПГ-2» отправлен с китайской верфи в порт Мурманск-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика