Экспортёрам региона софинансируют до 80% затрат на транспортировку продукции

Центр поддержки экспорта Мурманской области может оплатить экспортерам до 80% затрат на транспортировку продукции.

Услуга включает в себя содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции, погрузочно-разгрузочных работ, перегрузки с одного транспорта на другой, сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, паллетирования, переупаковки продукции на территории Российской Федерации в целях экспорта продукции на внешние рынки.

Для получения услуги компания должна соответствовать следующим требованиям: являться экспортёром несырьевых неэнергетических товаров; быть зарегистрированным или состоять на учёте в налоговом органе на территории Мурманской области; входить в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), опубликованный на официальном сайте ФНС РФ; иметь действующий, подписанный в текущем году, экспортный контракт на поставку продукции за рубеж, в котором должны быть указаны все существенные условия.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, услуга оказывается на условии софинансирования услуг по транспортировке в размере не более 80% от стоимости транспортировки по территории РФ и в пределах лимита, установленного сметой на один СМСП. Возможны различные способы транспортировки экспортных грузов - перевозка одним видом транспорта либо в сочетании с другими видами транспорта.

По всем вопросам можно обратиться к специалистам Центра поддержки экспорта по телефону: +7 (8152) 56-79-97, электронной почте: info@export51.ru.